Байкова (Асанова) Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1959
Отец: Асанов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
22.07.1987
Дочь: Гиниятуллина Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Егоров Вячеслав Викторович
Рождение ребёнка
17.02.1990
Дочь: Блохина Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Егоров Вячеслав Викторович
Бракосочетание
Неизвестно