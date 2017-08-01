Байкова (Асанова) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова (Асанова) Зоя Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1959

Отец: Асанов Петр Михайлович

Мать: Асанова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
22.07.1987

Дочь: Гиниятуллина Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Егоров Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
17.02.1990

Дочь: Блохина Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Егоров Вячеслав Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Петр Васильевич

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