Асанова (Иманова) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1935
Дата смерти01.08.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1959
Дочь: Байкова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Асанов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1961
Дочь: Бербасова Галина Петровна
Отец ребёнка: Асанов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1968
Отец ребёнка: Асанов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1973
Дочь: Рябова Александра Петровна
Отец ребёнка: Асанов Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
01.08.2017