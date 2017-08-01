Асанова (Иманова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова (Иманова) Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1935

Дата смерти

01.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1959

Дочь: Байкова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Асанов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
22.03.1961

Дочь: Бербасова Галина Петровна

Отец ребёнка: Асанов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
10.01.1968

Сын: Асанов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Асанов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1973

Дочь: Рябова Александра Петровна

Отец ребёнка: Асанов Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
01.08.2017
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