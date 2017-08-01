Асанов Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1959
Дочь: Байкова Зоя Петровна
Мать ребёнка: Асанова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
22.03.1961
Дочь: Бербасова Галина Петровна
Мать ребёнка: Асанова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
10.01.1968
Мать ребёнка: Асанова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
20.09.1973
Дочь: Рябова Александра Петровна
Мать ребёнка: Асанова Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно