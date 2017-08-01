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Асанов Петр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1935

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1959

Дочь: Байкова Зоя Петровна

Мать ребёнка: Асанова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
22.03.1961

Дочь: Бербасова Галина Петровна

Мать ребёнка: Асанова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
10.01.1968

Сын: Асанов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Асанова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
20.09.1973

Дочь: Рябова Александра Петровна

Мать ребёнка: Асанова Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Пелагея Алексеевна

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