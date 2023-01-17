Мередих Георгий (Юрий) Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.08.1900
Дата смерти30.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1900
Бракосочетание
12.03.1935
Жена: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Хамовнический ЗАГС, 1-ый Вражский пер., Дом 4
Работа или профессия
Неизвестно
полковник 21 тп 11 тд ЮЗФ, заместитель начальника казанской бронетанковой школы с 1942 по 1950, Заместитель начальника Казанской высшей офицерс
Смерть
30.05.1961
Похороны
Неизвестно
Armenian Cemetery, Chisinau, Chisinau, Moldova