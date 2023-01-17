Мередих Георгий (Юрий) Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мередих Георгий (Юрий) Владимирович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

01.08.1900

Дата смерти

30.05.1961

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1900

Отец: Мередих Владимир Владимирович

Мать: Мередих Ольга Владимировна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
12.03.1935

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Хамовнический ЗАГС, 1-ый Вражский пер., Дом 4
Работа или профессия
Неизвестно
полковник 21 тп 11 тд ЮЗФ, заместитель начальника казанской бронетанковой школы с 1942 по 1950, Заместитель начальника Казанской высшей офицерс
Смерть
30.05.1961
Похороны
Неизвестно
Armenian Cemetery, Chisinau, Chisinau, Moldova
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