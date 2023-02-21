Мередих Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мередих Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1868

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1900

Сын: Мередих Георгий (Юрий) Владимирович

Мать ребёнка: Мередих Ольга Владимировна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
на 1 января 1909г. - 3-й кадровый обозный батальон, капитан
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