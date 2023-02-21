Мередих Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1900
Сын: Мередих Георгий (Юрий) Владимирович
Мать ребёнка: Мередих Ольга Владимировна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
на 1 января 1909г. - 3-й кадровый обозный батальон, капитан