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Тиванов Алексей

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Место рождения

починок Болотный Ключ Яранского уезда

Дата рождения

09.02.1910

Дата смерти

13.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1910

Отец: Тиванов Осип

Мать: Тиванова Татьяна

починок Болотный Ключ Яранского уезда
Крещение
11.02.1910
Воскресенская церковь с.Пижемское Яранского уезда
Godparents:Брат родителя младенца, крестьянин Александр
Рождение ребёнка
06.07.1939

Сын: Тиванов Юрий

Мать ребёнка: Тиванова Анна

д. Федосово Тужинского р-на Кировской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиванова Анна

Смерть
13.08.1942
пол городом Калинин (Тверь)
Причина смерти: На войне
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