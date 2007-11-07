Тиванов Алексей
Место рожденияпочинок Болотный Ключ Яранского уезда
Дата рождения09.02.1910
Дата смерти13.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
09.02.1910
Отец: Тиванов Осип
Мать: Тиванова Татьяна
починок Болотный Ключ Яранского уезда
Крещение
11.02.1910
Воскресенская церковь с.Пижемское Яранского уезда
Godparents:Брат родителя младенца, крестьянин Александр
Рождение ребёнка
06.07.1939
Сын: Тиванов Юрий
Мать ребёнка: Тиванова Анна
д. Федосово Тужинского р-на Кировской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тиванова Анна
Смерть
13.08.1942
пол городом Калинин (Тверь)
Причина смерти: На войне