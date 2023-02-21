Тиванова (Безденежных) Татьяна
Место рожденияЕвдокимово Яранского уезда Вятской губернии
Дата рождения1885
Дата смерти30.10.1923
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Безденежных Михаил
Мать: Василиса
Евдокимово Яранского уезда Вятской губернии
Бракосочетание
29.?.1906
Муж: Тиванов Осип
Воскресенская церковь с. Пижемское Яранского уезда
Рождение ребёнка
17.04.1908
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Тиванов Осип
д. Федосово Тужинского р-на Кировской
Рождение ребёнка
09.02.1910
Сын: Тиванов Алексей
Отец ребёнка: Тиванов Осип
починок Болотный Ключ Яранского уезда
Рождение ребёнка
20.06.1918
Сын: Тиванов Иван
Отец ребёнка: Тиванов Осип
починок Федосов Яранского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Тиванов Осип
Смерть
30.10.1923
д. Федосово Тужинского р-на Кировской
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д. Федосово Тужинского р-на Кировской