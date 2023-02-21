Тиванова (Безденежных) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванова (Безденежных) Татьяна

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Место рождения

Евдокимово Яранского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1885

Дата смерти

30.10.1923

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Безденежных Михаил

Мать: Василиса

Евдокимово Яранского уезда Вятской губернии
Бракосочетание
29.?.1906

Муж: Тиванов Осип

Воскресенская церковь с. Пижемское Яранского уезда
Рождение ребёнка
17.04.1908

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Тиванов Осип

д. Федосово Тужинского р-на Кировской
Рождение ребёнка
09.02.1910

Сын: Тиванов Алексей

Отец ребёнка: Тиванов Осип

починок Болотный Ключ Яранского уезда
Рождение ребёнка
20.06.1918

Сын: Тиванов Иван

Отец ребёнка: Тиванов Осип

починок Федосов Яранского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Тиванов Осип

Смерть
30.10.1923
д. Федосово Тужинского р-на Кировской
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д. Федосово Тужинского р-на Кировской
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