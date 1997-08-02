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Тиванов Иван

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Место рождения

починок Федосов Яранского уезда

Дата рождения

20.06.1918

Дата смерти

02.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1918

Отец: Тиванов Осип

Мать: Тиванова Татьяна

починок Федосов Яранского уезда
Крещение
21.06.1918
Воскресенская церковь с.Пижемское Яранского уезда
Godparents:Брат родителя младенца Василий
Рождение ребёнка
18.06.1949

Дочь: Калинина Наталья

Мать ребёнка: Тиванова Надежда

г. Пермь
Бракосочетание
01.07.1949

Жена: Тиванова Надежда

Смерть
02.08.1997
г. Пермь
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г. Пермь, Северное кладбище
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