Тиванов Иван
Место рожденияпочинок Федосов Яранского уезда
Дата рождения20.06.1918
Дата смерти02.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1918
Отец: Тиванов Осип
Мать: Тиванова Татьяна
починок Федосов Яранского уезда
Крещение
21.06.1918
Воскресенская церковь с.Пижемское Яранского уезда
Godparents:Брат родителя младенца Василий
Рождение ребёнка
18.06.1949
Дочь: Калинина Наталья
Мать ребёнка: Тиванова Надежда
г. Пермь
Бракосочетание
01.07.1949
Жена: Тиванова Надежда
Смерть
02.08.1997
г. Пермь
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г. Пермь, Северное кладбище