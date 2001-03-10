Тиванова (Малышева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванова (Малышева) Надежда

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Место рождения

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на

Дата рождения

26.09.1924

Дата смерти

10.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1924

Отец: Малышев Василий

Мать: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Рождение ребёнка
18.06.1949

Дочь: Калинина Наталья

Отец ребёнка: Тиванов Иван

г. Пермь
Бракосочетание
01.07.1949

Муж: Тиванов Иван

Смерть
10.03.2001
г. Пермь
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г. Пермь, Северное кладбище
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