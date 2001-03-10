Тиванова (Малышева) Надежда
Место рожденияс. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Дата рождения26.09.1924
Дата смерти10.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1924
Отец: Малышев Василий
Мать: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Рождение ребёнка
18.06.1949
Дочь: Калинина Наталья
Отец ребёнка: Тиванов Иван
г. Пермь
Бракосочетание
01.07.1949
Муж: Тиванов Иван
Смерть
10.03.2001
г. Пермь
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г. Пермь, Северное кладбище