(Жданова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жданова) Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жданов Тит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Тиванова Татьяна

Отец ребёнка: Безденежных Михаил

Евдокимово Яранского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безденежных Никифор

Отец ребёнка: Безденежных Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безденежных Алексей

Отец ребёнка: Безденежных Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безденежных Михаил

Смерть
Неизвестно
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