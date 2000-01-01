(Жданова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жданов Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Тиванова Татьяна
Отец ребёнка: Безденежных Михаил
Евдокимово Яранского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безденежных Никифор
Отец ребёнка: Безденежных Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безденежных Алексей
Отец ребёнка: Безденежных Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безденежных Михаил
Смерть
Неизвестно