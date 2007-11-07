Тиванов Юрий
Место рожденияд. Федосово Тужинского р-на Кировской
Дата рождения06.07.1939
Дата смерти07.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1939
Отец: Тиванов Алексей
Мать: Тиванова Анна
д. Федосово Тужинского р-на Кировской
Рождение ребёнка
16.02.1963
Сын: Тиванов Олег
Мать ребёнка: Тиванова Галина
г. Челябинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Тиванова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тиванова Галина
Смерть
07.11.2007
г. Челябинск