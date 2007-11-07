Тиванов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванов Юрий

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Место рождения

д. Федосово Тужинского р-на Кировской

Дата рождения

06.07.1939

Дата смерти

07.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1939

Отец: Тиванов Алексей

Мать: Тиванова Анна

д. Федосово Тужинского р-на Кировской
Рождение ребёнка
16.02.1963

Сын: Тиванов Олег

Мать ребёнка: Тиванова Галина

г. Челябинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Тиванова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиванова Галина

Смерть
07.11.2007
г. Челябинск
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