Тиванова (Тиванова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванова (Тиванова) Анна

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Место рождения

д. Федосово Тужинского р-на Кировской

Дата рождения

28.01.1913

Дата смерти

20.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1913

Отец: Тиванов Иван

Мать: Тиванова Мария

д. Федосово Тужинского р-на Кировской
Рождение ребёнка
06.07.1939

Сын: Тиванов Юрий

Отец ребёнка: Тиванов Алексей

д. Федосово Тужинского р-на Кировской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиванов Алексей

Смерть
20.02.1988
г. Челябинск
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