Тиванова (Тиванова) Анна
Место рожденияд. Федосово Тужинского р-на Кировской
Дата рождения28.01.1913
Дата смерти20.02.1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1913
Отец: Тиванов Иван
Мать: Тиванова Мария
д. Федосово Тужинского р-на Кировской
Рождение ребёнка
06.07.1939
Сын: Тиванов Юрий
Отец ребёнка: Тиванов Алексей
д. Федосово Тужинского р-на Кировской
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиванов Алексей
Смерть
20.02.1988
г. Челябинск