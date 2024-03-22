Сибирковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Сибирковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Салманида
Мать ребёнка: Сибирскова Ирина
Рождение ребёнка
21.10.1789
Сын: Сибирковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Сибирскова Ирина
Рождение ребёнка
04.12.1792
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сибирскова Ирина
Рождение ребёнка
22.04.1794
Сын: Сибирковъ Федоръ
Мать ребёнка: Сибирскова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сибирскова Ирина