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Сибирковъ Михаилъ

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Сибирковъ Максимъ

Мать: Сибиркова Устинья Парфенова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Салманида

Мать ребёнка: Сибирскова Ирина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1789

Сын: Сибирковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Сибирскова Ирина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1792

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сибирскова Ирина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1794

Сын: Сибирковъ Федоръ

Мать ребёнка: Сибирскова Ирина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сибирскова Ирина

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