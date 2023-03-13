Сибирскова (Самсонова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Самсоновъ Матвей Ивановъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Салманида
Отец ребёнка: Сибирковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
21.10.1789
Сын: Сибирковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Сибирковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.12.1792
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сибирковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
22.04.1794
Сын: Сибирковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сибирковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сибирковъ Михаилъ