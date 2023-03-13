Сибирскова (Самсонова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирскова (Самсонова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Самсоновъ Матвей Ивановъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Салманида

Отец ребёнка: Сибирковъ Михаилъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1789

Сын: Сибирковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Сибирковъ Михаилъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1792

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сибирковъ Михаилъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1794

Сын: Сибирковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сибирковъ Михаилъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибирковъ Михаилъ

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