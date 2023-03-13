Самсоновъ Матвей Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Самсоновъ Никифоръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Самсоновъ Ефимъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Самсоновъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Сибирскова Ирина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана