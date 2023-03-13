Самсоновъ Матвей Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсоновъ Матвей Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Самсоновъ Никифоръ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Самсоновъ Ефимъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Самсоновъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Сибирскова Ирина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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