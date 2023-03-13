Самсоновъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Самсоновъ Матвей Ивановъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Самсонова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Самсонова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Самсонова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Самсоновъ Алексей
Мать ребёнка: Самсонова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
06.07.1784
Сын: Самсоновъ Сысой
Мать ребёнка: Самсонова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Самсонова Агафья
Мать ребёнка: Самсонова Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самсонова Агафья Иванова