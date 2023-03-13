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Самсоновъ Никифоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Самсоновъ Матвей Ивановъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Самсонова Агафья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Самсонова Агафья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Самсонова Агафья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Самсоновъ Алексей

Мать ребёнка: Самсонова Агафья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1784

Сын: Самсоновъ Сысой

Мать ребёнка: Самсонова Агафья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Самсонова Агафья

Мать ребёнка: Самсонова Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Агафья Иванова

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