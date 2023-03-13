Самсонова Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Самсоновъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Самсоновъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Самсоновъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Самсоновъ Алексей
Отец ребёнка: Самсоновъ Никифоръ
Рождение ребёнка
06.07.1784
Сын: Самсоновъ Сысой
Отец ребёнка: Самсоновъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Самсонова Агафья
Отец ребёнка: Самсоновъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсоновъ Никифоръ