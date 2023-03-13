Самсонова Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонова Агафья Иванова

Самсонова Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Самсоновъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Самсоновъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Самсоновъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Самсоновъ Алексей

Отец ребёнка: Самсоновъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1784

Сын: Самсоновъ Сысой

Отец ребёнка: Самсоновъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Самсонова Агафья

Отец ребёнка: Самсоновъ Никифоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсоновъ Никифоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close