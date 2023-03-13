Самсоновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Самсоновъ Матвей Ивановъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Самсонова Прасковья
Мать ребёнка: Самсонова Авдотья Назарова
Рождение ребёнка
22.08.1786
Дочь: Самсонова Евдокия
Мать ребёнка: Самсонова Авдотья Назарова
Рождение ребёнка
21.01.1788
Сын: Самсоновъ Максимъ
Мать ребёнка: Самсонова Авдотья Назарова
Рождение ребёнка
16.11.1791
Дочь: Самсонова Стефанида
Мать ребёнка: Самсонова Авдотья Назарова
Бракосочетание
Неизвестно