Самсонова Авдотья Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Самсонова Прасковья
Отец ребёнка: Самсоновъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.08.1786
Дочь: Самсонова Евдокия
Отец ребёнка: Самсоновъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.01.1788
Сын: Самсоновъ Максимъ
Отец ребёнка: Самсоновъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.11.1791
Дочь: Самсонова Стефанида
Отец ребёнка: Самсоновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсоновъ Иванъ