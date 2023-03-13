Самсонова Авдотья Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова Авдотья Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Самсонова Прасковья

Отец ребёнка: Самсоновъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1786

Дочь: Самсонова Евдокия

Отец ребёнка: Самсоновъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1788

Сын: Самсоновъ Максимъ

Отец ребёнка: Самсоновъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1791

Дочь: Самсонова Стефанида

Отец ребёнка: Самсоновъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсоновъ Иванъ

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