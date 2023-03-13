Сибирковъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Сибирковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Сибирковъ Григорий
Мать ребёнка: Сибиркова Устинья Парфенова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Сибирковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Сибиркова Устинья Парфенова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Сибиркова Устинья Парфенова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Сибиркова Устинья Парфенова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сибиркова Устинья Парфенова
Бракосочетание
Неизвестно