Сибиркова Устинья Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибиркова Устинья Парфенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Сибирковъ Григорий

Отец ребёнка: Сибирковъ Максимъ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Сибирковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сибирковъ Максимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Сибирковъ Максимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Сибирковъ Максимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сибирковъ Максимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибирковъ Максимъ

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