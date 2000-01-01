Уланова Васса Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУланова Васса Спиридоновна

Уланова Васса Спиридоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Уланов Архип Феоктистович

Отец ребёнка: Уланов Феоктист Егорович

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Уланов Филипп Феоктистович

Отец ребёнка: Уланов Феоктист Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close