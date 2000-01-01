Уланова Васса Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Уланов Архип Феоктистович
Отец ребёнка: Уланов Феоктист Егорович
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Уланов Филипп Феоктистович
Отец ребёнка: Уланов Феоктист Егорович
Смерть
Неизвестно