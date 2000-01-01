Уланов Феоктист Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1843 и 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1845
Отец: Уланов Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Уланов Архип Феоктистович
Мать ребёнка: Уланова Васса Спиридоновна
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Уланов Филипп Феоктистович
Мать ребёнка: Уланова Васса Спиридоновна
Смерть
Неизвестно