Уланов Феоктист Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУланов Феоктист Егорович

Уланов Феоктист Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1843 и 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1845

Отец: Уланов Егор Сергеевич

Мать: Уланова Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Уланов Архип Феоктистович

Мать ребёнка: Уланова Васса Спиридоновна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Уланов Филипп Феоктистович

Мать ребёнка: Уланова Васса Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close