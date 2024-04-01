Тагильцова (Чиркова) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Чирков Василий Отст. Р. Гагарьева
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1776
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
дочь отст. становой крепости р. гагарьего
Рождение ребёнка
1777
Рождение ребёнка
Около 1777
Рождение ребёнка
1778
Рождение ребёнка
29.06.1785
Дочь: (Тагильцова) Мария Степанова
Отец ребёнка: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1787
Рождение ребёнка
1790
Рождение ребёнка
1793
Рождение ребёнка
1796
Смерть
Неизвестно