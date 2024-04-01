Тагильцова (Чиркова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТагильцова (Чиркова) Анна Васильева

Тагильцова (Чиркова) Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Чирков Василий Отст. Р. Гагарьева

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1776

Муж: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
дочь отст. становой крепости р. гагарьего
Рождение ребёнка
1777

Сын: Тагильцов Федор Степанов

Отец ребёнка: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Тагильцова) Лукерья Степанова

Отец ребёнка: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев

Рождение ребёнка
1778

Сын: Тагильцов Стефан Степанов

Отец ребёнка: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев

Рождение ребёнка
29.06.1785

Дочь: (Тагильцова) Мария Степанова

Отец ребёнка: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Тагильцов Иван Степанов

Отец ребёнка: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Тагильцов Василий Степанов

Отец ребёнка: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Тагильцова) Елисавета Степанова

Отец ребёнка: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Яковлева (Тагильцова) Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.