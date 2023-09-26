Мезенцева Мелания Мелентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мезенцева Мария Панкратовна
Отец ребёнка: Мезенцев Панкрат Максимович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мезенцева Феврония Панкратовна
Отец ребёнка: Мезенцев Панкрат Максимович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мезенцев Калина Панкратович
Отец ребёнка: Мезенцев Панкрат Максимович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мезенцев Финоген Панкратович
Отец ребёнка: Мезенцев Панкрат Максимович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мезенцева Федосья Панкратовна
Отец ребёнка: Мезенцев Панкрат Максимович
Работа или профессия
Неизвестно