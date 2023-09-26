Мезенцева Мелания Мелентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева Мелания Мелентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мезенцева Мария Панкратовна

Отец ребёнка: Мезенцев Панкрат Максимович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мезенцева Феврония Панкратовна

Отец ребёнка: Мезенцев Панкрат Максимович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Мезенцев Калина Панкратович

Отец ребёнка: Мезенцев Панкрат Максимович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мезенцев Финоген Панкратович

Отец ребёнка: Мезенцев Панкрат Максимович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мезенцева Федосья Панкратовна

Отец ребёнка: Мезенцев Панкрат Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
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