Мезенцев Панкрат Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Мезенцев Максим Исаевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мезенцева Мария Панкратовна
Мать ребёнка: Мезенцева Мелания Мелентьевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мезенцева Феврония Панкратовна
Мать ребёнка: Мезенцева Мелания Мелентьевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мезенцев Калина Панкратович
Мать ребёнка: Мезенцева Мелания Мелентьевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мезенцев Финоген Панкратович
Мать ребёнка: Мезенцева Мелания Мелентьевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мезенцева Федосья Панкратовна
Мать ребёнка: Мезенцева Мелания Мелентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1816