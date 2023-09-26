Мезенцев Панкрат Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцев Панкрат Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Мезенцев Максим Исаевич

Мать: Мезенцева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мезенцева Мария Панкратовна

Мать ребёнка: Мезенцева Мелания Мелентьевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мезенцева Феврония Панкратовна

Мать ребёнка: Мезенцева Мелания Мелентьевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Мезенцев Калина Панкратович

Мать ребёнка: Мезенцева Мелания Мелентьевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мезенцев Финоген Панкратович

Мать ребёнка: Мезенцева Мелания Мелентьевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мезенцева Федосья Панкратовна

Мать ребёнка: Мезенцева Мелания Мелентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1816
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