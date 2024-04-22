Агриппина Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Никоновна

Место рождения

Малое Плоское, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Никон

Мать: не указана

Малое Плоское, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9HS6?i=640&wc=M699-P29%3A224254401%2C234970501%2C234970502&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MQ-M9S7-F?i=803&w... Показать все
Рождение ребёнка
1767

Сын: Егор Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Васильевич

Иванцево, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9HS6?i=640&wc=M699-P29%3A224254401%2C234970501%2C234970502&cc=1929530 дети его https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-F59X?i=402... Показать все
Смерть
Неизвестно
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