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Трофим Васильевич

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Место рождения

Иванцево, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Василий

Мать: не указана

Иванцево, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Егор Трофимович

Мать ребёнка: Агриппина Никоновна

Иванцево, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9HS6?i=640&wc=M699-P29%3A224254401%2C234970501%2C234970502&cc=1929530 дети его https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-F59X?i=402... Показать все
Военная служба
1769
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MQ-M93K-V?i=802&wc=M699-Y29%3A224254401%2C234970501%2C235267101&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
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