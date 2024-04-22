Трофим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Егор Трофимович
Мать ребёнка: Агриппина Никоновна
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Военная служба
1769
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MQ-M93K-V?i=802&wc=M699-Y29%3A224254401%2C234970501%2C235267101&cc=1929530
Смерть
Неизвестно