деревня Малое Плоское, деревня Малое Плоское, Лихославльский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Малое Плоское

Лихославльский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об обмене земли крестьян д. Малое Плоское Дорской волости Новоторжского уезда на удельную землю. 1869–1871 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
7832Малое Плоское, д. удел.при колодце.4320277885
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Дорская волость
45Плосковское Малое461

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Лихославльский район
279369Малое Плоскоедеревня57°17'35°33'O-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Лихославльский муниципальный район, Сосновицкое сельское поселение
28638438176д Малое Плоскоедеревня
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