Красногорцев Вячеслав Павлович
Место рождения
Дата рождения16.04.1951
Дата смерти22.01.?
ПолМужской
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1951
Отец: Красногорцев Павел Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1973
Сын: Красногорцев Павел Вячеславович
Мать ребёнка: Красногорцева (Маслова) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
03.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красногорцева (Маслова) Татьяна Александровна
Смерть
22.01.?