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Красногорцев Вячеслав Павлович

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

16.04.1951

Дата смерти

22.01.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1953 г.р.

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1951

Отец: Красногорцев Павел Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красногорцева (Маслова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
09.10.1973

Сын: Красногорцев Павел Вячеславович

Мать ребёнка: Красногорцева (Маслова) Татьяна Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красногорцева (Маслова) Татьяна Александровна

Смерть
22.01.?
Киров, город Киров, Кировская область

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