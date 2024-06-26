Красногорцева (Железнякова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Железняков Иван Васильевич
Мать: Железнякова Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1951
Сын: Красногорцев Вячеслав Павлович
Отец ребёнка: Красногорцев Павел Яковлевич
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно