Красногорцева (Железнякова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красногорцева (Железнякова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Железняков Иван Васильевич

Мать: Железнякова Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красногорцев Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
16.04.1951

Сын: Красногорцев Вячеслав Павлович

Отец ребёнка: Красногорцев Павел Яковлевич

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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