Семёнов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова (Иванова) Фекла Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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