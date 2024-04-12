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Глебов Семен Константинович

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Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

29.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Глебов Константин Яковлевич

Мать: Глебова ??

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
До 1923

Жена: Глебова Наталья Васильевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.08.1924

Дочь: Шелайкина Вера Семеновна

Мать ребёнка: Глебова Наталья Васильевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Глебов Василий Семенович

Мать ребёнка: Глебова Наталья Васильевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.11.1931

Дочь: Кубаева Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Глебова Наталья Васильевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
29.03.1942
Нивы, Велижский муниципальный район, Смоленская область
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