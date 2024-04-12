Глебов Семен Константинович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти29.03.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Глебов Константин Яковлевич
Мать: Глебова ??
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
?.08.1924
Дочь: Шелайкина Вера Семеновна
Мать ребёнка: Глебова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Глебова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
?.11.1931
Дочь: Кубаева Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Глебова Наталья Васильевна
Смерть
29.03.1942
Нивы, Велижский муниципальный район, Смоленская область