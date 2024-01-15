Глебова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
?.08.1924
Дочь: Шелайкина Вера Семеновна
Отец ребёнка: Глебов Семен Константинович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Глебов Семен Константинович
Рождение ребёнка
?.11.1931
Дочь: Кубаева Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Глебов Семен Константинович
Смерть
Неизвестно