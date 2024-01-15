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Глебова Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1923

Муж: Глебов Семен Константинович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.08.1924

Дочь: Шелайкина Вера Семеновна

Отец ребёнка: Глебов Семен Константинович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Глебов Василий Семенович

Отец ребёнка: Глебов Семен Константинович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.11.1931

Дочь: Кубаева Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Глебов Семен Константинович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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