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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1900 г. По прошению запасного канонира Данилы Минина жителей деревни Нивы Будницкой волости Велижского уезда Витебской губернии Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Велижский уезд
Нивы15Алекс. Алекс. Гернгрос200—52
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
21НивыдеревняСошица, ручейВелижского Святого-Николая, православногоСельскому обществу34
22НивывыселокСошица, ручейВелижского Святого-Николая, православногоМ. Федотову, крест. , прав.1
23НивыдеревняколодецВелижского Святого-Николая, православногоН. Семенову, крест. , прав.1
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
180836Нивыдеревня55°32'00"31°09'00"N-36-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66603410151д Нивыдеревня