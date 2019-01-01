деревня Нивы, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Нивы

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1900 г. По прошению запасного канонира Данилы Минина жителей деревни Нивы Будницкой волости Велижского уезда Витебской губернии Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Велижский уезд
Нивы15Алекс. Алекс. Гернгрос20052

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Велижский уезд, Будницкая волость
21НивыдеревняСошица, ручейВелижского Святого-Николая, православногоСельскому обществу34
22НивывыселокСошица, ручейВелижского Святого-Николая, православногоМ. Федотову, крест. , прав.1
23НивыдеревняколодецВелижского Святого-Николая, православногоН. Семенову, крест. , прав.1

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
180836Нивыдеревня55°32'00"31°09'00"N-36-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Беляевское сельское поселение
66603410151д Нивыдеревня

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