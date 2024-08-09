Ирина Еремина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Праскева Петрова
Отец ребёнка: Петр Александров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1844
Сын: Нестеров Егор Петров
Отец ребёнка: Петр Александров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Петр Александров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Петр Александров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Петр Александров
д.Семчино
Смерть
Неизвестно