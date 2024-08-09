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Нестеров Андриан Петров

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Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Петр Александров

Мать: Ирина Еремина

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Адрианова) Елена

Мать ребёнка: Нестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нестерова) Наталия Адрианова

Мать ребёнка: Нестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова

Бракосочетание
1872

Жена: Нестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Нестеров Михаил

Мать ребёнка: Нестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
12.10.1878

Дочь: (Нестерова) Параскева

Мать ребёнка: Нестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
15.01.1881

Сын: Нестеров Афанасий Адрианов

Мать ребёнка: Нестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1883

Сын: Нестеров Василий Адрианов

Мать ребёнка: Нестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1889

Сын: Нестеров Гавриил Адрианов

Мать ребёнка: Нестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
01.04.1893

Сын: Нестеров Иосиф Адрианов

Мать ребёнка: Нестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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