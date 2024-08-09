Нестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова

Нестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова

avatar

Место рождения

Васильково

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Горнецкий Гавриил Алексеев

Мать: Наталья Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нестерова) Наталия Адрианова

Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Адрианова) Елена

Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров

Бракосочетание
1872

Муж: Нестеров Андриан Петров

Рождение ребёнка
1873

Сын: Нестеров Михаил

Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
12.10.1878

Дочь: (Нестерова) Параскева

Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
15.01.1881

Сын: Нестеров Афанасий Адрианов

Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1883

Сын: Нестеров Василий Адрианов

Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1889

Сын: Нестеров Гавриил Адрианов

Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
01.04.1893

Сын: Нестеров Иосиф Адрианов

Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.