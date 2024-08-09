Нестерова (Горнецкая) Мария Гаврилова
Место рожденияВасильково
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Горнецкий Гавриил Алексеев
Мать: Наталья Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нестерова) Наталия Адрианова
Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Адрианова) Елена
Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров
Бракосочетание
1872
Рождение ребёнка
1873
Сын: Нестеров Михаил
Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров
д.Семчино
Рождение ребёнка
12.10.1878
Дочь: (Нестерова) Параскева
Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров
д.Семчино
Рождение ребёнка
15.01.1881
Сын: Нестеров Афанасий Адрианов
Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1883
Сын: Нестеров Василий Адрианов
Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1889
Сын: Нестеров Гавриил Адрианов
Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров
д.Семчино
Рождение ребёнка
01.04.1893
Отец ребёнка: Нестеров Андриан Петров
д.Семчино
Смерть
Неизвестно