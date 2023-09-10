Чарушина (Зонова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарушина (Зонова) Екатерина Петровна

Место рождения

Подрелье, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подрелье, Орловский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарушин Степан Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Сын: Чарушин Василий Степанович

Отец ребёнка: Чарушин Степан Ильич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Чарушин Логин Степанович

Отец ребёнка: Чарушин Степан Ильич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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