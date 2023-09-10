Чарушина (Зонова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чарушин Степан Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Сын: Чарушин Василий Степанович
Отец ребёнка: Чарушин Степан Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Отец ребёнка: Чарушин Степан Ильич
Смерть
Неизвестно