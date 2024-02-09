село Подрелье, село Подрелье, Орловский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Подрелье

Орловский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
10841Подрельское, с. каз.при р. Вятке.20352393117Церковь православная 1. Приходское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Голомидовская волость
839. Подрельское, село бывшее государственное, при реке Вятке, дворов 60, жителей 369, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, 2 школы, 30 Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вятская губерния, Орловский уезд, Подрельская волость
село Подрельское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Орловский район
29603Подрельесело58°41'49°10'O-39-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Орловский муниципальный район, Орловское сельское поселение
33645420594с Подрельесело
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