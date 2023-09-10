Чарушин Степан Ильич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Сын: Чарушин Василий Степанович
Мать ребёнка: Чарушина (Зонова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Мать ребёнка: Чарушина (Зонова) Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно