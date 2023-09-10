Чарушин Степан Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧарушин Степан Ильич

Чарушин Степан Ильич

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735

Отец: Чарушин Илья Амвросимович

Мать: Чарушина (Крюкова) Евдокия Яковлевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чарушина (Нелюбина) Марфа Епимаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чарушина (Зонова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Сын: Чарушин Василий Степанович

Мать ребёнка: Чарушина (Зонова) Екатерина Петровна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Чарушин Логин Степанович

Мать ребёнка: Чарушина (Зонова) Екатерина Петровна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.