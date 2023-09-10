Чарушина (Крюкова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарушина (Крюкова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

д. Колотовская (Великорецкий оброчный стан)

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1714 по 1717 г.р.

Дети

Вычислено 1735 г.р.
Вычислено 1737 г.р.
Вычислено 1740 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Крюков Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарушин Илья Амвросимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1735

Сын: Чарушин Степан Ильич

Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737

Сын: Чарушин Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович

Чарушины, город Киров, Кировская область
или 1738 или 1740
Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Чарушин Макар Ильич

Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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