Чарушина (Крюкова) Евдокия Яковлевна
Место рожденияд. Колотовская (Великорецкий оброчный стан)
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Крюков Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1735
Сын: Чарушин Степан Ильич
Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1737
Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович
или 1738 или 1740
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Сын: Чарушин Макар Ильич
Отец ребёнка: Чарушин Илья Амвросимович
Смерть
Неизвестно