Плесовских Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1889
Сын: Плесовских Федор Игнатьевич
Мать ребёнка: Плесовских Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Плесовских Илья Игнатьевич
Мать ребёнка: Плесовских Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Плесовских Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно