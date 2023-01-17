Плесовских Игнатий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Игнатий Иванович

Плесовских Игнатий Иванович

avatar

Место рождения

Малышево, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: Плесовских Аксинья Фоминична

Малышево, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Плесовских Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: Плесовских Марфа Михайловна

Малышево, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Плесовских Илья Игнатьевич

Мать ребёнка: Плесовских Марфа Михайловна

Малышево, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Плесовских Марфа Михайловна

Малышево, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Марфа Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close