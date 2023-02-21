Плесовских Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Плесовских Федор Игнатьевич
Отец ребёнка: Плесовских Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Плесовских Илья Игнатьевич
Отец ребёнка: Плесовских Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Плесовских Игнатий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно