Плесовских Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Марфа Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Плесовских Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Плесовских Игнатий Иванович

Малышево, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Плесовских Илья Игнатьевич

Отец ребёнка: Плесовских Игнатий Иванович

Малышево, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Плесовских Игнатий Иванович

Малышево, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Игнатий Иванович

Смерть
Неизвестно
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