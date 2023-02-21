Плесовских Аксинья Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Плесовских Игнатий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Малышево, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно