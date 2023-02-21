Плесовских Аксинья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Аксинья Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Плесовских Игнатий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Малышево, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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