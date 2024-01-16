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Панжинская Акилина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панжинский Илларион Осипов

Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.

Сын: Панжинский Фёдор Илларионович

Отец ребёнка: Панжинский Илларион Осипов

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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