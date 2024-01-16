Панжинская Акилина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.
Сын: Панжинский Фёдор Илларионович
Отец ребёнка: Панжинский Илларион Осипов
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно