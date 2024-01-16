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Панжинский Илларион Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панжинский Иосиф Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панжинская Акилина Васильева

Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.

Сын: Панжинский Фёдор Илларионович

Мать ребёнка: Панжинская Акилина Васильева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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