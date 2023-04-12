Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Михайловна

Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Матрона Никитична

Отец ребёнка: Погодин Никита Иванович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Наталья Никитична

Отец ребёнка: Погодин Никита Иванович

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Погодин Никита Иванович

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Погодин Иван Никитич

Отец ребёнка: Погодин Никита Иванович

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погодин Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close