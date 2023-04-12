Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Матрона Никитична
Отец ребёнка: Погодин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Наталья Никитична
Отец ребёнка: Погодин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Погодин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Погодин Иван Никитич
Отец ребёнка: Погодин Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно