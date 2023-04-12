Погодин Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Матрона Никитична
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Погодин Иван Никитич
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно