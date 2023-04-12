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Погодин Никита Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погодин Иван Мануилович

Мать: Погодина Устинья Трофимовна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Матрона Никитична

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Погодин Иван Никитич

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погодина Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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