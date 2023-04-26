Горматов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Горматов Василий Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1854
Мать ребёнка: Горматова (Деревягина) Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Фролова (Горматова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Горматова (Деревягина) Анна Прокофьевна
Смерть
Неизвестно