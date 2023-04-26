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Горматов Иван Васильевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Горматов Василий Герасимович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горматова (Деревягина) Анна Прокофьевна

Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Горматов Иван Иванович

Мать ребёнка: Горматова (Деревягина) Анна Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Фролова (Горматова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Горматова (Деревягина) Анна Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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